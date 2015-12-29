نواب الإسكندرية يطالبون بزيادة ميزانية المستشفيات الجامعية

قام بعض من نواب دائرة سيدى جابر، وهم النائب حسنى حافظ عن حزب الوفد والنائب سمير البطيخى، والنائب طارق السيد عن حزب المصريين الأحرار، بمقابلة الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن زهران أستاذ الجراحة، لمناقشة أوضاع المستشفيات الجامعية بالإسكندرية وقيادات المستشفيات الجامعية، ومنها المستشفى الرئيسى الجامعى (الميرى) ومستشفى الشاطبى الجامعى- ومستشفى الحضرة الجامعى (الناريمان) ومستشفى سموحة ومستشفى المواساة وبرج العرب، حيث طالب النواب بزيادة ميزانيات المستشفيات الجامعية لخدمة أكبر عدد من الأهالى بالمجان.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم مخلص، خلال اللقاء، إن مستشفى الرئيسى الجامعى بها 1719 سريرا و150 سرير عناية مركزة بالأقسام الطبية المختلفة، مشيرا إلى أنه خلال شهر يناير القادم سيتم افتتاح أقسام الاستقبال ليصبح العدد 100 سرير للمرضى و20 سريرا مجهزا بغرف العمليات، وأضاف أنه تم إنشاء مركز اليوم الواحد فى علاج فيروس سى، وتوفير الدواء بأسعار اقتصادية بخصم 35%، وتم تطوير المعمل وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتمت إضافة قسم لعلاج الأورام والجهاز الهضمى.

وأضاف أن مستشفى سموحة بها 220 سريرا وتم تفعيل 50 سريرا و4 غرف عمليات وجميع أقسام الاشاعات والمعامل والعيادات الخارجية وعدد 6 ماكينات غسيل كلوى وسيتم تشغيل عدد من السراير خلال المرحلة القادمة، وأن مستشفى الشاطبى بها 70 حضانة مجانية وجار تزويدها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى وجود بمستشفى الشاطبى قسم النساء 205 أسرّة والأطفال 269 سريرا والأطفال المبتسرين 70 سريرا.

وأكد أنه تم تطوير مستشفى الحضرة الجامعى (الناريمان) لتصبح 279 سرير عظام و69 سرير عصبية ونفسية و40 سريرا لمركز الإصابات، لافتا إلى أن مستشفى المواساة بها 135 سريرا لتقديم الخدمة الطبية بها بجميع التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار الدكتور مخلص إلى وجود نقص حاد فى هيئة التمريض والعاملين بمجال المهن الطبية وقسم الأشعات، كما وعد باستمرار تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لأهالى الإسكندرية، وأن مستشفيات الجامعة تقدم خدمة علاجية لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية.

من جانبه شدد النائب حسنى حافظ، خلال اللقاء، على ضرورة زرع الثقة بين المرضى والمستشفيات الجامعية وذلك بتقديم خدمة ورعاية طبية كاملة بالإضافة إلى ضرورة وجود رقابة على القائمين بالخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية بالمدينة مع ضرورة تطوير مستشفيات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح ليتم علاج أبناء تلك المحافظات فى أماكنها بدلا من تحملهم عناء السفر والعلاج فى الإسكندرية بالإضافة إلى وجود ازدحام كبير من تلك المحافظات للعلاج فى مستشفيات الإسكندرية.

وقال النائب سمير البطيخى إنه بصدد المطالبة بزيادة ميزانيات المستشفيات الجامعية حتى تستطيع أن تؤدى دورها الطبى بالرعاية المجانية للأهالى البسطاء واستقبال أى حالة طوارئ عاجلة وتوفير الخدمة الطبية اللازمة للمريض.

من جانبه أشار النائب طارق السيد إلى أهمية ضرورة مناقشة القرار الوزارى بمنع التعيينات بالقطاع الحكومى خاصة مستشفيات الجامعية لتعيين عمال مهرة وهيئات تمريض.

وأكد النواب على ضرورة سرعة تفعيل وانشاء مكتب خاص بوزارة الصحة داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية باستخراج كافة أوراق العلاج على نفقة الدولة دون أن يتحمل المريض عناء السفر للوزارة بالقاهرة، كما أكدوا على التكاتف مع المواطن للحصول على خدمة طبية لائقة من خلال تقديم مشروع موحد لتلقى خدمة مجانية لكل فئات الشعب من خلال تأمين صحى شامل يضم كل المصريين.