محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف بمنطقة الصفا الصناعية بتكلفة 10 مليون جنيه

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن منطقة الصفا الصناعية أصبحت تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الدسوقى فى بيان اليوم، ضرورة تشجيع المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الـ40% من المنطقة الصناعية غير المستغلة خاصة مع توافر الخدمات من غاز وصرف صحي وزيادة كمية المياه بربطها على محطة المرشحات بمنقباد.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الرصف التي تتم بشوراع منطقة الصفا الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط والتي ينفذها مشروع الرصف التابع لمحافظة أسيوط بتكلفة 10مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام بالمناطق الصناعية والإستثمارية بالمحافظة عن طريق تقديم كافة الخدمات المتاحة وإزالة كافة العوائق والمشاكل التي تواجه الاستثمار بالمحافظة، ووجه بإزالة مخلفات البناء والمصانع وإنشاء رصيف ووضع بلدورات على جانبي الطريق، فضلاً عن المتابعة الدورية للاشغالات وإجراءات الأمن الصناعي بكافة المشروعات والمصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأوضح على حسين، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، أن نسبة الإشغال الفعلية بالمنطقة الصناعية بمنقباد تبلغ 60% من المنطقة بالكامل، والتي يبلغ كامل طاقتها 500 مصنع منها 90% مناطق محجوزة لإنشاء مشروعات ومصانع مختلفة.

وأضاف المهندس أحمد حسن مدير وحدة الرصف بالمحافظة، أنه تم الإنتهاء من رصف 95% من إجمالي شوارع المدينة الصناعية بني غالب بإجمالي تكلفة تصل إلى 8.5 مليون جنيه، موضحاً أنه تم رصف شوارع (1 : 7) ، وشارع (د ، ه) وتفرعاتها بالكامل بمجموع 16 كيلو متر، فضلاً عن تركيب بلدورات على الجانبين بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وتفقد المحافظ مجزر الدواجن الآلي بالمنطقة الصناعية ببنى غالب والذي سوف يعمل بطاقة انتاجية 1500 طائر فى الساعة، لتقليل تداول الطيور الحية فى الأسواق والحد من انتشار الأمراض، فضلاً عن توفير الدواجن للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً أنه جاري التنسيق لاستكمال الإعمال الإنشائية للمجزر وإنهاء إجراءات تسليمه عقب إزالة الملاحظات.

ورافق المحافظ خلال الجولة على حسين مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، ونبيلة محمود رئيس مركز أسيوط، والمهندس أحمد حسن مدير وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.