وزيرة التضامن: 74 ألف مريض ترددوا على المستشفيات للعلاج من الإدمان

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن “الخط الساخن للصندوق (16023) لعلاج الإدمان استقبل عدد 74952 مريضًا بالمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن للعلاج من تعاطى المخدرات، منهم 20356 مريضًا جديدا و54596 مريضا يترددون للمتابعة، كما استقبل عدد 30131 مكالمة هاتفية خلال عام 2015 والتى تنوعت ما بين مكالمات لطلب العلاج ومكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة وذلك من المرضى أنفسهم أو ذويهم”.

وأضافت والي – فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – أن “النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقا لأكثر المحافظات اتصالا كشفت أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة 38%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 18%، ثم محافظة الأسكندرية بنسبة 9%، حيث تتمتع هذه المحافظات بالقرب الجغرافى للمستشفيات من المرضى أنفسهم”.

وأوضحت أن البيانات الواردة من المتصلين أشارت إلى أن التليفزيون احتل المرتبة الأولى فى وسائل التعرف على الخط الساخن لعلاج الإدمان والذى بلغ عددهم 21467 مُتصلا بنسبة 71.2 % نظرا لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة فى عدد من القنوات التليفزيونية.

وأكدت أن معدل تعاطي عقار الترامادول يحتل المرتبة الأولى من بين المدمنين المتقدمين للعلاج بنسبة 51.8 %، يليه الهيروين بنسبة 25.6 %، وأضافت أن “36.4 % من الحالات هم من قاموا بالاتصال بأنفسهم إيمانا منهم بأهمية تلقي العلاج والذى يقدم بالمجان وفى سرية تامة”.

ومن جانبه، أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن البيانات الواردة من الخط الساخن أشارت إلى أن الخط استقبل عدد 847 مكالمة تتراوح أعمارهم فى سن أقل من 15 سنة بنسبة 2.8 %، بينما تتمثل النسبة الأكبر فى الشباب من سن 21 سنة إلى 30 سنة بواقع 14957 مكالمة هاتفية بنسبة 49.6 %.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح فرع جديد للخط الساخن بمحافظة أسوان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية يوم الخميس المقبل 31 ديسمبر وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة المترددة على الخط الساخن لعلاجهم، وتم تدعيم هذا الفرع الجديد بــ 200 ألف جنيه من صندوق مكافحة الإدمان لتطويره، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع محافظة مطروح لافتتاح فرع للخط الساخن

> بالمحافظة خلال الأربعة أشهر المقبلة فى إطار خطة عمل الصندوق لإنشاء مراكز علاجية بالمحافظات.

وأوضح مدير الصندوق أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، ويهتم بالخدمات العلاجية التى تُقدم للمترددين للعلاج بالمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن بالمجان وفى سرية تامة.