عبد ربه للاعبين: أعتذر للجميع.. ' والمهم الإسماعيلي '

قدم حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي اعتذارا للاعبي فريقه عن أي مشكلة أثيرت وأثرت فى الفريق وكان أحد اطرافها.

وكانت مشكلة المدرب السابق ميدو واللاعب قد تسببت في رحيل المدرب الشاب وإيقاف قائد الفريق حتى التحقيق معه (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن عبد ربه قد جمع لاعبي الفريق وطلب منهم نسيان أي موقف حدث وأنه رغم أنه لم يخطئ فى حق أحد -حسب كلامه- لكنه يعتذر للكل.

ويخوض الفريق لقاء صعب غدا الأربعاء أمام إنبي في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وقال عبد ربه: "المهم حاليا أن يتذكر الكل الإسماعيلي وما قدمه النادي للجميع وأنا على رأسهم"

وطلب من زملائه اللعب بحماس وبقوة لتعويض ما فات وما فقده الفريق من نقاط.

وتابع أن الفريق يحتاج الكل وإن أي مشكلة لابد أن تنتهي ويذهب كل فرد فى طريقه ولا يبقى في النهاية إلا الإسماعيلي.

وكان رئيس النادي محمد أبو السعود قد أعلن وصول النادي لاتفاق نهائي مع التونسي نصر الدين النابي لتدريب الفريق (طالع التفاصيل)