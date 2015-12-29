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تليجراف: أرسنال يحتاج النني.. هزيمته للاعب توتنام تعكس قدراته

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تليجراف: أرسنال يحتاج النني.. هزيمته للاعب توتنام تعكس قدراته تليجراف: أرسنال يحتاج النني.. هزيمته للاعب توتنام تعكس قدراته

أشادت صحيفة تليجراف الإنجليزية باللاعب المصري محمد النني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من دخول فريق المدرب أرسين فينجر.

نجم بازل الذي ظهر مع المقاولون العرب بات قريبا جدا من الانضمام لأرسنال. (طالع التفاصيل)

وأعدت الصحيفة ذائعة الصيت تقريرا عن الدولي المصري بعنوان "من هو محمد النني؟"

وسلطت فيه الضوء على القدرات البدنية والفنية للاعب فذكرت أن تدخلاته الدفاعية لقطع الكرة في وسط الملعب قوية للغاية إضافة لقدرته الرائعة على التمرير بشكل متقن.

لما لا وهو الأعلى من بين لاعبي فريقه على صعيد البطولات الأوروبية، 92% نسبة الدقة.

وأشارت الصحيفة إلى إجادته أمام الفرق الإنجليزية التي واجهها في السنوات الماضية في المسابقات الأوروبية وهي تشيلسي وليفربول وتوتنام، وأشادت بانتصاره في "معركة الوسط" كما وصفتها على البلجيكي موسى ديمبيلي في لقاء بازل والأخير في الدوري الأوروبي موسم 2012-2013.

وقالت الصحيفة إن الأسباب التي دفعت فريق المدفعجية في التفكير في التعاقد مع صاحب الـ23 عاما هي حاجته لتجديد دماء وسط الملعب لأن عقود الثلاثي توماس روسيسيكي وماتيو فلاميني وميكيل أرتيتا تنتهي الصيف المقبل.

إلى جانب أيضا قدراته الفنية والمهارية التي ستشكل ثنائيا رائعا مع فرانسيس كوكولين في وسط ميدان أرسنال الذي سيصبح أكثر قوة معهما.

ويعاني أرسنال دائما من كثرة الإصابات بالأخص في وسط ميدانه وهو ما يجعله مضطرا للتعاقد مع لاعب وسط للاستمرار في المنافسة للنهاية.

فهو يتصدر الدوري حاليا وسيواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى قدرة النني الجيدة على التحرك في وسط الملعب حين يهاجم فريقه والتواجد في أمكان تسهل من مهمة زملاؤه في الاحتفاظ بالكرة.

وبالنسبة لدقة تمريراته فذلك جعله أحد منفذي الكرات الثابتة الرئيسيين في بازل.

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