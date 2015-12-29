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2015 في الجول - برادلي يختار أفضل لاعب في مصر

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2015 في الجول - برادلي يختار أفضل لاعب في مصر 2015 في الجول - برادلي يختار أفضل لاعب في مصر

مع نهاية عام 2015، من يستحق أن يحمل لقب "أفضل لاعب في " خلال هذا العام، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية عن الأحق بأن يكون على القمة.

يقدم FilGoal.com لكم استفتاء جديدا عن أفضل لاعب في مصر من خلال وجهة نظر نجوم الكرة المصرية، واليوم جاء الدور على الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ولكن قبل أن نعرف إجابة برادلي تستطيع أن تشارك في اختيار أفضل 11 لاعبا في مصر خلال عام 2015 في لعبة تفاعلية. ( من هنا )

برادلي قال لـFilGoal.com: "أفضل لاعب مصري في 2015 من وجهة نظري هو أحمد حجازي".

وتابع مدرب لو هافر الفرنسي الحالي "لا تتفاجئ من الاختيار فهو مدافع رائع ويمتلك إمكانات كبيرة أهلته للعب في أوروبا في سن صغير، ولذلك انضم لمنتخب مصر معي في أول مباراة لي ضد البرازيل".

وأوضح "غيابه كان من أسباب الخسارة الكبيرة من غانا بكل تأكيد".

ووصل برادلي متما "هو مدافع من طراز أوروبي وسيقدم مستويات كبيرة مع الأهلي".

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