محافظ الأقصر يخصص أكثر من 30مليون لرفع كفاءة الطرق

أكد محافظ الأقصر محمد بدر أنه منذ توليه منصب محافظ الأقصر منتصف فبراير الماضي اهتم برفع كفاءة الطرق وخاصة الطرق السياحية والطرق الرئيسية التي تصل بين مدن ومراكز الأقصر والطرق الترابية بين القرى من أولى الأولويات الخاصة بخطة الأقصر ، حيث تم تخصيص 30 مليونا و734 ألف جنيه من ميزانية الخطة الإستثمارية للمحافظة لأعمال رصف الطرق و350 ألف جنيه لأعمال الكبارى والأنفاق.

وأضاف بأنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق الإجتماعى للقيام بأعمال رصف للطرق الترابية بين القرى بقيمة 8 ملايين جنيه وحصول المحافظة على 7 ونصف مليون جنيه للقيام بأعمال رصف للطرق الرئيسية بالأقصر.

وأشار إلى أنه تم توفير 5 ونصف مليون جنيه من خارج الميزانية المخصصة للمحافظة من وزارة التخطيط ليتم تنفيذ مشروع رصف الطريق وإعادة الشىء لأصله بمنطقة منشأة العمارى بالإضافة إلى استكمال تغطية ترعة العالية المستجدة والتي تم تغطية 9 كيلو منها وكان متبقى 330 مترا فقط.

وأوضح أنه بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات تم استئناف العمل في مشروع طريق المطار الموازى المعروف إعلاميا بمحور السوفتيل والذى يصل طوله إلى 8 كم ويمتد من مطار الأقصر إلى كوبرى يسي ويهدف إلى خلق محور مرورى جديد لتخفيف الضغط على الطريق الوحيد لعبور الأفواج السياحية من مطار الأقصر إلى المدينة.

وكان قد بدأ العمل به منذ عام 2008 وتم التخطيط ليتم تنفيذ مشروع فتح الطريق على ثلاث مراحل وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المطار وحتى كوبرى يسى وتوقف بعد قيام الثورة الا أنه وبعد عرض المشروع على مجلس الوزراء وعلى وزارتى التخطيط والنقل تم الموافقة على توفير مبلغ 18 مليونا إعتماد مالى لاستئناف العمل بالطريق.