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دراسة: الأطفال فى الأسر المفككة أكثر عرضة للمشاكل النفسية

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دراسة: الأطفال فى الأسر المفككة أكثر عرضة للمشاكل النفسية دراسة: الأطفال فى الأسر المفككة أكثر عرضة للمشاكل النفسية
قال باحثون بريطانيون إن الأطفال الذين ينشأون فى أسر مفككة تزيد لديهم فرص التعرض لمشكلات فى الصحة النفسية بمقدار 3 مرات مقارنة بغيرهم.

ووجدت الدراسة التى أجراها باحثون بكلية لندن الجامعية أن 6.6% من الأطفال الذين يعيشون مع الأم والأب معا يعانون من مشكلات فى الصحة النفسية، بينما يعانى 15% من الأطفال الذين ينشأون مع الأب أو الأم فقط، و18.1% من المقيمين مع زوج الأم أو زوجة الأب من هذه المشكلات.

ورغم أن الأسباب ليست معروفة حتى الآن، يشير بعض الخبراء إلى أن انهيار الأسرة يمكن أن يؤدى لتعرض الطفل لظروف الفقر أو أن ينمو وسط بيئة تعرضه لضغوط كبيرة.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أكثر مشكلات الصحة النفسية الشائعة التى يتعرض لها هؤلاء الأطفال تتعلق بالاضطرابات السلوكية وفرط النشاط.

وذهبت الدراسة، التى شملت أكثر من 10 آلاف و448 طفلا فى الـ11 من العمر ببريطانيا، إلى أن الأطفال الذين ينشأون وسط أسر بها زوجة أب أو زوج للأم تزيد لديهم أيضا بنسبة 19.5% فرض التعرض لنوبات غضب والدخول فى شجار مع غيرهم مقارنة بالأطفال الذين يعيشون وسط والديهم.

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