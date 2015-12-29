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انتشار وباء أنفلونزا الطيور فى 6 مقاطعات فرنسية

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انتشار وباء أنفلونزا الطيور فى 6 مقاطعات فرنسية انتشار وباء أنفلونزا الطيور فى 6 مقاطعات فرنسية
شدد وزير الزراعة الفرنسى ستيفان لوفول، من الإجراءات الصحية بشأن محاربة وباء أنفلونزا الطيور الذى تفشى فى حوالى 42 منزلا فى 6 مقاطعات فرنسية، وحدد منطقة حظر تشمل 6 مقاطعات فى جنوب غرب فرنسا.

وكلف الوزير كافة المسئولين فى هذه المقاطعات من الحد بحركة الطيور مع الالتزام بالنظافة وتطهير الأماكن ومراقبة أماكن تربية الطيور، بعد ظهور 12 مكان جديد لتربية الدجاج، فيما أمر باستبعاد 100 ألف دجاجة.

وأكد وزير الزراعه أن فيروس أتش 5 – أن 1 لا يمثل خطورة على صحة الإنسان وأن المستهلكين يستطيعون تناول الطيور وكبد الأوز بدون قلق.

جدير بالذكر أنه منذ ظهور الفيروس أغلقت 17 دولة أبوابها أمام استيراد منتجات الطيور الفرنسية.

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مصر 365