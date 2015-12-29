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تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين فى "أحداث الإسماعيلية" لـ9 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين فى "أحداث الإسماعيلية" لـ9 يناير المقبل تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين فى "أحداث الإسماعيلية" لـ9 يناير المقبل
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، لجلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد، وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية، لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.
>- بالفيديو.. تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية لـ29 ديسمبر

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