عاطل يقتل نجل خاله طعنا بمطواة لخلافات عائلية بالإسكندرية

تخلص عاطل من "نجل خاله" طعناً بالسكين بعد نشوب خلافات عائلية بينهما، قام على إثرها بطعنه بمطواة كانت بحوزته مما أدى إلى وفاته على الفور.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً اليوم، الثلاثاء، من قسم شرطة الدخيلة يفيد بتلقيه إخطار من مستشفى فاطمة الزهراء بوصول "السيد .ح"، 35 سنة فطاطرى، مقيم دائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيسر وتوفى.

وبسؤال شقيقه " قدرى. ح"، 36 سنة فطاطرى مقيم بذات العنوان، أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه المذكور ونجل خالهما "مروان. ا"، 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، له معلومات جنائية مسجلة، بسبب وجود خلافات عائلية قام خلالها الأخير بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض، مطواة محدثاً إصابته، التى أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه والأداة المستخدمة، واعترف الجانى بجريمته، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة العامة.