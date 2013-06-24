تعرفى على أسباب قلق طفلك أثناء النوم وطرق حلها

تظل الأمهات فى قلق دائم بسبب اضطرابات النوم عند الأطفال وتبقى لديهن دوما مخاوف أن يؤثر ذلك على نمو الطفل، لذلك ينصح طبيب الأطفال الدكتور محمد محمود الأمهات، ويقول "على كل أم ألا تقلق وأن تعرف أنها مرحلة طبيعية.. وعلى كل أم أن تعرف أن ساعات النوم تختلف بين طفل وآخر باختلاف عمره والظروف التى يمرّ بها، وعليها أن تتعلم أن معرفة حاجات الطفل واحترامها يساعدان على تسهيل نومه، ويفضل أن يعتاد الطفل على أوقات محددة ومنتظمة للنوم، وتتعرف الأم كيف تقاوم مناوراته لإبقائك بقربه، لأن ذلك سيزيد من صعوبة النوم بفرده".

ويضيف أن كل تغيير يُفرض على نظام النوم يكون مضراً بالطفل، لذلك فإن أى اضطراب أو تعديل قد يجعل نوم طفلك مضطربًا لبعض الوقت، كما يجب أن تبتعد عن النوم المتأخر وغير المنتظم لأن ذلك يؤثر على صحته وتوازنه النفسى والجسدى.

ويحذر محمود من المشاكل التى يواجهها الأطفال أثناء النوم مثل الخوف من الوحدة والعتمة، فيطلب أن تبقى بقربه وأن تضيئى الضوء لكى يشعر بالأمان، فهو يتوهم بوجود مخلوقات غريبة وينتابه الخوف من إغماض عينيه، لذلك ينبغى عليك أن تتحدثى معه وتشاركيه مخاوفه وتفسرى له أنّ هذه الأمور مجرد أوهام.

وقد يصاب الطفل بالتبول فى الفراش، وهى حادثة شائعة عند الأطفال فى سنواتهم الأولى لذلك تجنبى العقاب وساعدى طفلك على تخطى هذه المشكلة.