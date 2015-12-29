بالصور.. تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات بمساحة 6 آلاف م2 بالشيخ زايد

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قيام جهاز المدينة بتنفيذ أكبر حملة لإزالة المخالفات البنائية المقامة بدون ترخيص، بمساحة تزيد على 6 آلاف م2، بمنطقة الثورة الخضراء، المطلة على طريق النزهة المملوك لمدينة الشيخ زايد، والرابط بين محور 26 يوليو وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وأضاف، المهندس جمال طلعت، فى تصريحات له اليوم، أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة وذلك بالتنسيق مع قوات أمن الجيزة، وشرطة ومباحث التعمير، وشرطة المرافق، وقسم شرطة الشيخ زايد، بتنفيذ قرارات الإزالة والتى صدرت تباعا من شهر يونيو 2015 وحتى شهر سبتمبر 2015.

وأشار رئيس الجهاز، إلى قيام الجهاز أكثر من مرة بتوجيه الإنذارات لكل من الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وجمعية الثورة الخضراء، بعدم السماح بتنفيذ أى منشآت داخل المساحات المضمومة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهورى لسنة 2003، وكذلك تم توجيه الإنذارات للأفراد، مضيفاً أن الجهاز قام بتعليق لافتات تحذيرية تتضمن التنبيه على عدم السماح بالتعدى على كردون المدينة أو البناء بدون ترخيص، وإلا سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنفيذية اللازمة لإزالة التعديات، وهو ما تم تنفيذه.



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