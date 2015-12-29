مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تنظم "ملتقى التعلم النشط 2015"

نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ملتقى التعليم النشط، وتضمن مشروعات نفذها طلبة المدارس بمختلف أنحاء المحافظة.

افتتح المعرض حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل المديرية وعزت الجندى مدير عام إدارة العريش التعليمية، ومحمد البحيرى مدير إدارة الحسنة التعليمية ونقيب المعلمين، وعيد شتيوى مدير إدارة نخل التعليمية.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن تضمن ملتقى التعلم النشط 2015 عرض منتجات ومهارات أكاديمية تخدم المقررات الدراسية ومهارات حياتية تخدم سلوكهم العام، ونموذج لفصل دراسى للتعلم النشط، فقرات تعليمية باستراتيجيات لعب الأدوار ومسرحة المناهج.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح قاعة التجارب المدرسية من التعلم النشط، ومعرض الأنشطة الميدانية بأرض الملعب تنفيذ فريق الكشافة والكاراتيه والكورال المدرسى والإبداع الفنى والشعرى.