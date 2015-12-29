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رئيس الوزراء عن أمنيته فى 2016: أتمنى تضامن الشعب لمواجهة التحدى الاقتصادى

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رئيس الوزراء عن أمنيته فى 2016: أتمنى تضامن الشعب لمواجهة التحدى الاقتصادى رئيس الوزراء عن أمنيته فى 2016: أتمنى تضامن الشعب لمواجهة التحدى الاقتصادى
كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن أمنيته فى عام 2016، قائلا: "أتمنى أن تتحسن الصورة خلال عام 2016؛ لافتا إلى أن التحدى الاقتصادى صعب ولدينا ثقة كبيرة فى الشعب المصرى، ولابد أن يحدث تكاتف بين الدولة والمواطنين، ولابد أن يتم التعاون بين المواطنين وأجهزة الدولة، خاصة أننا نواجه تحدى كبير".

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية أن الدولة تعانى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة ونعمل على زياده الصادرات والعمل على ترشيد الواردات وتشجيع المنتج الوطنى.
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