«الإسكان»: تنفيذ 40مشروعًا لمياه الشرب و23 للصرف الصحي خلال العام الماضي

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تقريراً من اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بشأن المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام الماضى.

وقال وزير الإسكان إن تقرير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أوضح أنه تم خلال العام المالى الماضى ، الانتهاء من تنفيذ 40 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 6 مليارات و299 مليون جنيه ، وبلغت الطاقة المنتجة من هذه المشروعات حوالى مليون و200 ألف م3/يوم ، وتخدم أكثر من 7 ملايين نسمة ، وأيضاً تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعاً لصرف صحى المدن بتكلفة 3 مليارات و336 مليون جنيه ، وتخدم أكثر من 3 ملايين نسمة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الصرف الصحى لـ112 قرية بتكلفة مليارين و96.32 مليون جنيه، وتخدم 851 ألف نسمة.

وحول مشروعات المياه التى تم الانتهاء منها ، أضاف أن التقرير أشار الى أنه تم الانتهاء من محطة مياه صنصفط بمحافظة المنوفية ، ومحطة مياه السنطة وشبكاتها ، ومحطة مياه دمرو ، ومحطة مياه زفتى بمحافظة الغربية ، ومحطة مياه أجا بمحافظة الدقهلية ، ومحطة مياه النوبارية ، ومحطة مياه أبو حمص بمحافظة البحيرة ، ومحطة مياه بلبيس بمحافظة الشرقية ، ومحطة مياه طامية بمحافظة الفيوم ، ومحطة تنقية مياه أبو سليم بمحافظة بنى سويف ، ومحطة مياه دير مواس ، ومحطة مياه بنى مزار بمحافظة المنيا ، ومحطة مياه صدفا والغنايم ، ومحطة مياه القوصية بمحافظة أسيوط ، ومحطة مياه طما ، ومحطة مياه دار السلام ، ومحطة مياه شطورة (طهطا الجديدة) بمحافظة سوهاج ، ومحطة مياه أبو تشت بمحافظة قنا ، ومحطة مياه إسنا بمحافظة الأقصر ، بالإضافة إلى محطة مياه الشيخ فاضل بمحافظة أسوان.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى تقريره ، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة صرف صحى قويسنا الصناعية ، ومحطة صرف صحى زاوية رزين بمحافظة المنوفية ، ومحطة صرف صحى تفهنا العزب بمحافظة الغربية ، ومحطة صرف صحى أبو داود السباغ ، وتوسعات محطة صرف صحى المنصورة بمحافظة الدقهلية ، ومحطة صرف صحى مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، ومحطة صرف صحى الصنافين أبو حماد بمحافظة الشرقية ، ومحطة صرف صحى جنيفة وكبريت بمحافظة السويس ، ومحطة صرف صحى أبو شنب بمحافظة الفيوم ، ومحطة صرف صحى سمالوط بمحافظة المنيا ، ومحطة صرف صحى دشنا ، ومحطة صرف صحى قنا بمحافظة قنا ، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة فرشوط بمحافظة أسيوط.

وفيما يتعلق بصرف صحى القرى ، أكد اللواء سيد العشرى ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة رفع صرف صحى تلبنت قصير بمحافظة الغربية ، ومحطة معالجة صرف صحى الوفائية ، ومحطة رفع صرف صحى النجيلة بمحافظة البحيرة ، ومحطة رفع صرف صحى شوشه ، ومحطة رفع صرف صحى بنى أحمد ، ومحطة رفع صرف صحى صفط الخمار بمحافظة المنيا.

وأشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية للقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى ، تتضمن التركيز على المشروعات الاستراتيجية والحيوية التى تخدم خطة التنمية الاقتصادية للدولة ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الاستراتيجية على مرحلتين ، وتهدف المرحلة الأولى خلال العامين القادمين إلى مد خدمات الصرف الصحى لباقى مدن الجمهورية لتصبح التغطية 100% ، وتغطى 227 مدينة على مستوى الجمهورية ، وذلك باستكمال تنفيذ محطات المعالجة وشبكات الانحدار ومحطات الرفع ، كما تهدف أيضاً إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالقرى من 15% إلى 50% لـ1175 قرية يجرى تنفيذها حالياً.

وقال إن المرحلة الثانية تتضمن وضع خطة استراتيجية ، لخدمة باقى القرى المحرومة ، ووضع البرامج الزمنية والتمويلية اللازمة للتنفيذ وبتكلفة تقدر بحوالى 100 مليار جنيه ، موضحاً أن الاستراتيجية تعتمد على مجموعة من النقاط ، وتشمل تعميم مفهوم اللامركزية فى تحديد نظم المعالجة ، واستخدام نظم غير تقليدية تتناسب مع طبيعة القرية المصرية.

وأضاف : تعتمد الاستراتيجية أيضاً على التوسع فى استخدام نظام المعالجة الثلاثية، وتعظيم الاستفادة من المياه المنقاة ، وتضافر جهود أجهزة الدولة لحل مشاكل التلوث الناتج عن الصرف الصحى ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة للقضاء على المشاكل والمعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى الاستفادة من

> خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى المشروعات، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى تشغيل المشروعات بعد إنهائها ، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.