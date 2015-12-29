14 يناير أولى جلسات محاكمة منتج سينمائى شهير لاتهامه بالنصب على الفنانين

حددت محكمة جنح العجوزة جلسة 14 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المنتج السينمائى "ن.م.ا" فى الاتهامات الموجهة إليه بالنصب على عدد من الفنانين، وذلك بعدما تهرب من دفع الأجور المستحقة لهم نظير قيامهم بأداء أدوارهم فى أحد الأعمال الدرامية التى تمت إذاعتها فى عام 2013.

وقال شعبان سعيد، المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحرك البلاغ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور أشرف زكى، نقيب الفنانين، تابع القضية بنفسه وأنه لا يرضى بضياع حقوق الفنانين، وأشار إلى أنه تابع الدعوى منذ بدايتها وحتى إحالتها لمحكمة الجنح، وأنهم سيواصلون المسيرة حتى عودة حقوق الفنانين المسلوبة.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تقدم شعبان سعيد المحامى ممثلاً عن نقابة المهن التمثيلية وبتكليف من نقيب أشرف زكى، ببلاغ للنائب العام المصرى، اتهم فيه المنتج "ن.م.ا" بالنصب على عدد من الفنانين والاستيلاء على أجورهم بعدما تهرب من دفع الأجور المستحقة لهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الدعوى إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، والتى باشرت التحقيقات فى الدعوى وفور انتهائها تمت إحالتها لمحكمة الجنح لبدء جلسات المحاكمة وتحديد جلسة 14 يناير لنظر أولى الجلسات.