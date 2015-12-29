غلق مصنع مخلل بدون ترخيص فى حملة بالدقهلية

قام المهندس عبد الموجود كبشة، رئيس مركز ومدينة شربين، اليوم، بمتابعة حالة المركز، وتفقد بعض الشوارع الرئيسية به، خلال حملة شنتها إدارة البيئة، والإدارة الهندسية وقسم الترخيص بمجلس مدينة شربين.

وأسفرت الحملة عن غلق مصنع للمخللات بدون ترخيص، وسحب عينة من المواد الغذائية به لتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتحرير محضر غلق رقم رقم 5009 لسنة 2015، وإزالة عشرات البراميل البلاستيكية المخزن بها كميات المخلل من الشارع.

وقامت الحملة برفع بعض المخلفات، وأكوام القمامة من منطقة أرض غيث، وبعض الشوارع الرئيسية بالمركز.



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