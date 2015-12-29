بالصور.. عودة العمل لـشركة العالمية للمسبوكات بعد تعرضها لحريق

رصد "اليوم السابع" عودة العمل بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد تصاعد الأدخنة فوق أحد خطوط الإنتاج للشركة أثناء عمل الوردية الثالثة للمصنع ليلا.

وطبقا لإجراءات السلامة الصحة المهنية المتبعة داخل الشركة لسلامة العاملين والمعدات بالشركة تم فصل الكهرباء، وإبلاغ الدفاع المدنى للسيطرة على أى حريق قد يحدث، وبالفعل تم الدفع بـ11 سيارة مطافئ دخلت 3 سيارات منها للسيطرة على الحريق البسيط فى أقل من 15 دقيقة، تم استئناف العمل بالشركة دون أى خسائر بشرية أو فى المعدات.

ومن جانبه نفى رجل الأعمال حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الشركة، ما تردد حول اندلاع حريق هائل أسفر عن التهام جزء كبير من منتجات الشركة، نتيجة انفجار تنك جاز داخل الشركة قائلا: "هذا تهويل للأمر وعدم تفاعل لدعم الاستثمار وهذه البلبلة تضر ولا تفيد والاستثمار القوى يحتاج تعامل بحكمة مع هذه الأمور".

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا صباح اليوم من العميد سامى الأشهب، مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، والمتخصصة فى صهر المعادن وإعادة تشكيلها، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء برئاسة العقيد أشرف شوقى مدير الحماية المدنية بالعاشر للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع ببعض سيارات الإسعاف لمكان الحريق تحسبًا لوقوع أى إصابات.



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