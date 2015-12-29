إعدام مواطن فليبينى فى السعودية أدين بقتل رجل سودانى

>أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء إعدام فيليبينى لإدانته بقتل سودانى، ما يرفع عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال هذه السنة إلى 153.

وأفاد بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أقدم جوسليتو ليدا سان، فلبينى الجنسية، على قتل صلاح إمام إبراهيم، سودانى الجنسية، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه وسرقة ماله بسبب خلاف مالى بينهما".

واشارت الوزارة إلى ان المحكمة العامة اصدرت بحقه حكما بالاعدام، صادقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، واتبع بصدور امر من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز "بانفاذ ما تقرر شرعا"، وعليه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانى الثلاثاء" فى الرياض.

وبذلك، يرتفع عدد احكام الإعدام التى نفذتها المملكة فى 2015 إلى 153 على الأقل، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية، متجاوزا بكثير عدد الاعدامات فى 2014 الذى بلغ 87 اعداما.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان عدد اعدامات سنة 2015 هو الأعلى منذ العام 1995، حين اعدم 192 شخصا، والسعودية هى بين أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام مع الولايات المتحدة والصين وإيران.

وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

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