أقباط "طنط الجزيرة" يعلنون الدخول فى اعتصام أمام الكاتدرائية

أعلن عدد من أقباط قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام الكاتدرائية بالعباسية للمطالبة بنقلهم من مطرانية المنوفية إلى مطرانية بنها وذلك لتعسف أسقف المنوفية وتجاهله لمطالبهم.

من جانبه قال حلمى بقطر، أحد أقباط القرية أنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح أمام الكاتدرائية لتحقيق مطالبهم، مضيفا أنهم قابلوا سكرتير البابا فى شهر مارس الماضى، وسلموه الأوراق اللازمة بموجب النقل وبعض المستندات، ووعدهم بتحقيق مطالبهم، إلا أنه لم يتم تحقيق أى شىء حتى الآن، مضيفا: "إذا كان من الصعب نقلنا من مطرانية المنوفية إلى بنها فمن السهل النقل إلى الطائفة الإنجيلية".

وأشار بقطر إلى أنهم يعانون معاناة شديدة أثناء استخراج أوراق الزواج والكشف الطبى الذى يكلف الأقباط الكثير من المبالغ المالية ما بين رسومات للكشف ومواصلات، مؤكدا أن انضمامهم لمطرانية بنها سيحل لهم الكثير من مشاكلهم.

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