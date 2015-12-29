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بالصور| أحمد يونس يطلق حملة «محطات السعادة» لرعاية كبار السن‎

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بالصور| أحمد يونس يطلق حملة «محطات السعادة» لرعاية كبار السن‎ بالصور| أحمد يونس يطلق حملة «محطات السعادة» لرعاية كبار السن‎

أحمد يونس يطلق حملة «محطات السعادة» لرعاية كبار السن

كتبت:إنجي لطفي

أطلق الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «كلام معلمين»، على الراديو 9090، حملة جديدة من مشروعه الإنسانى «محطات السعادة»، تحت اسم «أبى وأمى» بهدف رعاية كبار السن وإدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم.

وأكد يونس أنه اعتاد أن يجعل من «محطات السعادة»، فقرة ثابتة في برنامجه المذاع على راديو 9090، قائلًا “الهدف من الفقرة دى إن الناس كلها تبقى مبسوطة وفرحانة، وإحنا بدأنا في الأول مع بداية البرنامج حملة مصغرة، هدفها لفت انتباه الناس، ثم بعدها نظمنا حملة تبرع بالدم وشارك فيها ما يقرب من 400 شخص، وكان تفاعل الجميع إيجابيا جدًا”.

وأضاف “قررنا بعد نجاح حملة التبرع بالدم لصالح المرضى، أن نقوم بنشاط ندخل من خلاله السرور على قلوب أهالينا من كبار السن، فأطلقنا حملة «أبى وأمى»، وكان هدفها تغيير فكرة إن المسنين لا يتم الاحتفال بهم أثناء عيد الأم أو أي عيد، فعملنا على اصطحاب مجموعة من المسنين، وتجولنا بهم في عدد من شوارع القاهرة داخل أتوبيس مكشوف، وردد الجميع العديد من الأغانى، وبعد ذلك توجهنا لأحد فنادق القاهرة الكبرى وتناول الجميع وجبة الغداء”

يذكر أن المشروع الإنسانى «محطات السعادة»، أطلقه الإعلامي أحمد يونس، تحت رعاية راديو 9090، ومؤسسة الخير، والهدف منه العمل على رفع المعاناة وإدخال السرور على عدد من المهمشين وكبار السن والأطفال الأيتام.

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