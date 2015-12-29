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الأردن: تحرير الرمادي إنجاز نوعى فى الحرب ضد الإرهاب

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الأردن: تحرير الرمادي إنجاز نوعى فى الحرب ضد الإرهاب الأردن: تحرير الرمادي إنجاز نوعى فى الحرب ضد الإرهاب

> أكدت الأردنية، اليوم الثلاثاء، على أن تحرير مدينة الرمادي من قبضة عصابة داعش الإرهابية يعتبر خطوة مهمة وإنجازا نوعيا فى الحرب ضد الإرهاب.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومنى - فى بيان له اليوم الثلاثاء - إن "الإنجاز الذى تحقق كان بفعل تصميم التحالف الدولى والقوات المسلحة العراقية لإعادة الأمن والاطمئنان إلى المواطنين العراقيين".. مؤكدا على أن ما تحقق هو ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والانتصار عليه.

وشدد على موقف الأردن الثابت فى مكافحة الإرهاب والتصدى له أينما كان بغية تحقيق الأمن والأمان للجميع.

وكان الجيش العراقى قد أعلن رسميا أمس الاثنين استعادة مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الواقعة غربى العراق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى الذى يحتلها منذ مايو 2015، كما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادى بأن يشهد عام 2016 الانتصار النهائى على تنظيم هذا التنظيم الإرهابى فى العراق.
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مصر 365

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