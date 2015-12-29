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ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و4 سائقين لتعاطيهم مخدرات بالبحيرة

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ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و4 سائقين لتعاطيهم مخدرات بالبحيرة ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و4 سائقين لتعاطيهم مخدرات بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور، أسفرت عن ضبط ضبط 4 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 16 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 4 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل تمكن رجال مباحث بالبحيرة، من ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

وذلك بعد تنفيذ حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " صاحب محل أسمدة زراعية كائن بعزبة عبدربه / مركز أبوالمطامير لقيامه بتجميع كمية ( 1.950 ) طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 20105/2015 جنح مركز أبوالمطامير .

وتم ضبط صاحب محل أسمدة زراعية كائن ببندر أبوالمطامير لقيامه بتجميع كمية ( 5.250 ) طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر المحضر 20111/2015 جنح مركز أبوالمطامير .

كما تم ضبط صاحب مصنع مخللات "بدون ترخيص" كائن بمدينة شبراخيت لحيازته كمية ( 1.400 ) طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرر المحضر 13273/2015 جنح مركز شبراخيت .

وتمكنت الحملة من صاحب مركز لتعبئة السكر كائن بقرية خربيتا / مركز كوم حمادة لقيامه بتعبئة كمية (1) طن سكر مدون عليها بيانات خاطئة، وتحرر المحضر 28533/2015 جنح مركز كوم حمادة .
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مصر 365

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