الداخلية: ضبط 4 أشخاص لإنشائهم عقارات مخالفة وهروبهم من 1150 حكما قضائيا

أفادت وزارة الداخلية، أنه تم إعداد خطة بحث ترتكز على جمع البيانات وإجراء التحريات حول أشخاص تعتمد جرائمهم على تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تدمير البنية التحتية للدولة، بإنشاء عقارات مخالفة أو على أراضى زراعية والتى تعد ظاهرة بمحافظات الوجه البحرى خاصة محافظة الإسكندرية، والهروب حتى تنقضى الدعاوى الجنائية الصادرة بحقهم بمضى المدة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات من تحديد مكان اختباء (أربعة محكوم عليهم هاربين من 1150حكم قضائى صادر ضدهم).

وتبين أن المتهمين هم محمد زكريا عبدالراضى محمد ، صاحب شركة أدوات صحية - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب ضبطه على ذمة (59 حكما قضائيا ، 51 جزئى ، 8 مستأنف") بنيابتى (أول المنتزه، شرق الإسكندرية الكلية) فى قضايا (تبديد ، شيك بدون رصيد) .. بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (44 سنة) هارب من محل إقامته، حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وألقت أجهزة الأمن القبض على شيرين السيد إسماعيل خليل 41 سنة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية - مطلوب ضبطها على ذمة (491 حكما قضائيا "133 جزئى ، 10مستأنف ، 348 غرامة) بنيابتى (الجمرك الجزئية، غرب الإسكندرية الكلية) فى قضايا (مبانى ، إكمال بناء ، سرقة تيار كهربائى) بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (130سنة ) .. والهاربة من محل إقامتها، حيث تم ضبطها فى أحد الأكمنة التى أعدت له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها .

وتم ضبط جمال الدين فتحى إسماعيل عطا، مقاول- ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة - مطلوب ضبطه على ذمة (397 حكم قضائى "122 جزئى ، 1 مستأنف ، 274 غرامة ) بنيابات ( اللبان ، الدخيلة ، مينا البصل ، الجمرك ، كرموز ، محرم بك العطارين ، برج العرب ، غرب الإسكندرية الكلية ) فى قضايا (تبديد ، ضرب ، أكمال بناء مبانى ، عدم تنفيذ قرار).. بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (120سنة) الهارب من محل إقامته.. حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وضبطت أجهزة الأمن، عبدالحميد منصور أحمد على عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، مطلوب ضبطه على ذمة (203 أحكام قضائية "51 جزئى ، 152 غرامات") بنيابات (اللبان ، المنشية ، سيدى جابر) فى قضايا (مبانى، إكمال بناء) ، بلغت إجمالى سنوات الحبس فيها (51 سنة) الهارب من محل إقامته، حيث تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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