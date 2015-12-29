سقوط تاجر مخدرات إسكندرانى بـ10 طرب حشيش بدمنهور

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات (منطقة غرب الدلتا) اليوم الثلاثاء، من ضبط "وليد.أ.ع" عاطل ومقيم شارع حجر النواتية – الرمل ثان الإسكندرية، حال قيادته السيارة رقم 2387 س و ص "ملاكى" بناحية ميدان جلال قريطم دائرة القسم وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، و75 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة للترويج، وتحرر المحضر رقم 20038/ 868 جنايات القسم لسنة 2015 .

ومن ناحية أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم حملة مكثفة لضبط المعديات المخالفة على المسطح المائى دائرة مركز كوم حمادة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة .

شارك فى الحملة ضباط قسم المسطحات المائية وإدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية بالتنسيق والنقل النهرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وأسفرت عن ضبط 10 معديات للعمل بدون ترخيص ومخالفاتها شروط التشغيل، وجارى تحرير محاضر بالوقائع.