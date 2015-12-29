القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل والسيارات بالمنصورة

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل، والسيارات بمدينتى المنصورة والقاهرة.

تم ضبط "أحمد.ح" 22سنة ـ عاطل، وشقيقه "نصار.ح" 32 سنة ـ عاطل، وسابق اتهامه فى 22 قضية، ويقيمان فى قرية طوخ الأقلام، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، و"سمير.ب" 31سنة ـ سائق، ومقيم بشارع عليش بمحافظة الجيزة، ومحكوم عليه غيابيا فى القضية رقم 23018، مخدرات، بحكم 3 سنوات مشدد، بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المنازل والسيارات.

وتمكن وحدة مباحث أول المنصورة، من ضبط الأول والثالث، أثناء استقلالهما لسيارة "هيونداى إلنترا"، رقم 58930 ملاكى الدقهلية، وبالفحص تبين أن لوحاتها الأصلية رقم (ب ط 513) ملاكى، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 44 أحوال قسم ثالث القاهرة، وبتفتيش السيارة عثرت قوات الأمن على عدة مفاتيح مصطنعة مستخدمة للسرقة، ورخصة قيادة مزورة.

واعترفا بارتكابهما 15 جريمة سرقة لمنازل بمدينة المنصورة، حسب محضر الضبط، وتنوعت المسروقات بين مشغولات ذهبية تخطت 1كيلو جرام، من 15 منزلا مختلفا، ومبلغ مالى قدره 94 ألف جنيه، موزعة على 15 منزلا، سرقة مبلغ مالى 6 آلاف يورو، و1000دولار من منزلين، بالإضافة إلى سرقة عدد من أجهزة التليفزيون، والبوتوجاز، والريسيفر، ولاب توب، وكاميرا، ومفروشات، وأطقم صينى.

واعترف المتهمان فى محضر التحقيق، بشرائهما سيارة ربع نقل لنقل المسروقات، من حصيلة السرقات، وأنهما استخدما السيارة المضبوطة "هيونداى" فى نقل المضبوطات أيضا إلى المتاجر التى باعا فيها بعض المسروقات، وتم ضبط تلك السيارة ومبلغ مالى 108 آلاف جنيه متحصل بيع بعض المشغولات الذهبية، وتم ضبط بعض المسروقات قبل بيعها.

وتم تحرير المحضر رقم 85 أحوال بقسم أول المنصورة، ويباشر ضباط مباحث أول المنصورة البحث عن المتهم الثالث.



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