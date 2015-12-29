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إردوغان: التطورات في سوريا تزيد استعداد الأكراد لمناهضة “الوحدة الوطنية

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إردوغان: التطورات في سوريا تزيد استعداد الأكراد لمناهضة “الوحدة الوطنية إردوغان: التطورات في سوريا تزيد استعداد الأكراد لمناهضة “الوحدة الوطنية

الرئيس التركى رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة في سوريا تزيد استعداد المسلحين الأكراد لمناهضة “الوحدة الوطنية”.

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مطلع الأسبوع “استفزاز واضح” وإن الشعب والقانون سيلقنان الحزب درسا.

وبحسب رويترز، ذكرت وكالة دوجان للأنباء، يوم الاثنين، أن الادعاء العام التركي فتح تحقيقا مع زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش لدعوته لمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وكان دمرداش وهو محام اتجه للعمل السياسي واحدا من المشاركين في مؤتمر لجماعات كردية عقد على مدى يومين مطلع الأسبوع ودعا الى منح الأكراد المزيد من الحكم الذاتي.

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