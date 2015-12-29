بسبب عيوب الصناعة.. «حماية المستهلك» يُحيل وكيل «HTC» و«LENOVO» للنيابة في 7قضايا

أحال جهاز حماية المستهلك شركة (جوفي ترونكس) للتوكيلات التجارية إلى النيابة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك، فضلًا عن عدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وقال عاطف يعـقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحاتٍ له اليوم الثلاثاء، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة HTC desire 816، وماركة LENOVO ، وذلك عقب إعلان الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهازHTC desire 816 ، محل الشكوى، حيث رفضت الشركة رغم ذلك استبدال الجهاز بدعوى أنه قد تم إصلاحه.

وأضاف “يعقوب”، أن الشركة رفضت استبدال جهاز ماركة LENOVO، بالرغم من إصلاح الجهاز 3مرات خلال السنة الأولى من الضمان، موضحًا أنه قد وردت إلى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين ضد الشركة، بوجود عيب صناعة بالتليفون ماركة HTC desire 816، وباللجوء للشركة للعمل على إزالة أسباب المشكلة، وجدوا مماطلة من الشركة في حل المشكلة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه ورد للجهاز العديد من الشكاوى ضد نفس الشركة المشكو في حقها بخصوص موبايل ماركة LENOVO، والتي تضرر فيها المواطنون من عدم قدرة الجهاز على العمل، وبفحص الشكاوى، تبين إصلاح الجهاز 3مرات بالشركة خلال السنة الأولى من الضمان، مما يعطى الحق للشاكين باستبدال الجهاز طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة 2006، إلا أن الشركة ماطلت في إزالة أسباب الشكاوى .

ونوه عاطف يعقوب، إلى أنه وفقًا لنص المادة ( 6 )من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 م، والذي ينص على أن “كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط “.

وأضاف “يعقوب”، أن المادة (7) من ذات القانون تنص على أنه: ” يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ويلتزم المورد بناءً على طلب المستهلك بابدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الآمر إلى الجهاز ليصدر قرارً ملزمًا بشأنه “.

ونصت المادة ( 9 ) من ذات القانون على أنه: ” يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يُجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارً ملزمًا في شأنه “.

وأكد “يعقوب” على أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارً بالزام الشركة باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أي تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وصرح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا .

وأكد “يعـقوب”، أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون، وبصفةٍ خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة، لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق، والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب “يعقوب” جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .