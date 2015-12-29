وول ستريت جورنال: هبوط أسعار النفط يجبر السعودية على رفع أسعار الوقود

>أرجعت صحيفة وول ستريت جورنال عجز الميزانية فى المملكة العربية السعودية والذى بلغ 367 مليار ريال، هذا العام، إلى تراجع أسعار النفط عالميا ومن ثم تراجع واردات المملكة من النفط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن المملكة كشفت عن خطط جديدة لتخفيض الإنفاق فى 2016 بنسبة 14% ورفع أسعار الوقود المحلى بشكل حاد، للتأقلم مع عهد جديد من هبوط أسعار النفط الخام التى تصدره للخارج.

وترى أن خفض الدعم يهدد برد فعل غاضب داخل المملكة حيث اعتاد المواطنين السعوديين على الطاقة الرخيصة وغيرها من الخدمات. وبحسب هندى السحيمى، مستشار مجلس الشئون الإقتصادية والتنمية السعودية، فإن ميزانية عام 2016 تشهدا تقلصا حيث من المتوقع أن تبلغ 860 مليار ريال مقارنة بـ975 مليار ريال فى 2015.

وتخلص الصحيفة مشيرة إلى أن هذه الميزانية الأولى التى يتم وضعها فى ظل حكم الملك سلمان بن عبد العزيز، تمت صياغتها تحت قيادة نجله القوى، الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الإقتصادى الجديد ووزير الدفاع.



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