دراسة: بكتيريا الأمعاء تخفض من خطورة الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة طبية أجراها الأمريكى ستالى هازن، من مستشفى كليفلاند الأمريكية، ولأول مرة إمكانية توجيه النشاط المكروبى فى الأمعاء لمنع تراكم الصفائح على الشرايين وحماية القلب.

وأجرى الفريق الأمريكى تجاربه لمدة 4 شهور على الفئران الذين تناولوا عقار "3.3 ديميتليى،1 بو تانول" والموجود فى بعض الزيوت فانخفض لديهم نسبة غاز ثلاثى الميثيل الأمين والذى كان له تأثيره على صفائح الشرايين وبالتالى تخفيض الإصابة بأمراض القلب.

يشار إلى أن الأشخاص التى تعانى من ضعف فى البكتريا المعوية لديهم، يصبحون الأكثر تعرضا لأمراض التمثيل الغذائى مثل السكر وأمراض القلب والبدانة والاضطرابات فى الكبد وتشوهات فى الدم، وعادة ما يصبحون بدناء، فى المقابل فإن الأشخاص الذين لديهم البكتريا المعوية أكثر غناء يستطيعون مقاومة الأمراض حتى السرطان.

وأظهر تشريح البكتريا أنه كلما كانت كثيرة ومتنوعة كلما كانت الصحة أفضل.

ويرى الدكتور دوسكو أرليش، إجراء دراسة موسعة لمعرفة مدى تأثير رجيم البحر المتوسط على البكتريا المعوية الإنسانية من خلال كونسورتيوم أوروبى يضم مجموعة من العلماء من 6 دول هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والسويد.