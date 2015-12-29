أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: بكتيريا الأمعاء تخفض من خطورة الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
دراسة: بكتيريا الأمعاء تخفض من خطورة الإصابة بأمراض القلب دراسة: بكتيريا الأمعاء تخفض من خطورة الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة طبية أجراها الأمريكى ستالى هازن، من مستشفى كليفلاند الأمريكية، ولأول مرة إمكانية توجيه النشاط المكروبى فى الأمعاء لمنع تراكم الصفائح على الشرايين وحماية القلب.

وأجرى الفريق الأمريكى تجاربه لمدة 4 شهور على الفئران الذين تناولوا عقار "3.3 ديميتليى،1 بو تانول" والموجود فى بعض الزيوت فانخفض لديهم نسبة غاز ثلاثى الميثيل الأمين والذى كان له تأثيره على صفائح الشرايين وبالتالى تخفيض الإصابة بأمراض القلب.

يشار إلى أن الأشخاص التى تعانى من ضعف فى البكتريا المعوية لديهم، يصبحون الأكثر تعرضا لأمراض التمثيل الغذائى مثل السكر وأمراض القلب والبدانة والاضطرابات فى الكبد وتشوهات فى الدم، وعادة ما يصبحون بدناء، فى المقابل فإن الأشخاص الذين لديهم البكتريا المعوية أكثر غناء يستطيعون مقاومة الأمراض حتى السرطان.

وأظهر تشريح البكتريا أنه كلما كانت كثيرة ومتنوعة كلما كانت الصحة أفضل.

ويرى الدكتور دوسكو أرليش، إجراء دراسة موسعة لمعرفة مدى تأثير البحر المتوسط على البكتريا المعوية الإنسانية من خلال كونسورتيوم أوروبى يضم مجموعة من العلماء من 6 دول هى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والسويد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم