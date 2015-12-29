نائب بأسون: تطوير وتنجيل ملاعب 6 مراكز شباب بكوم أمبو

قال النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إنه تمت الموافقة على تنفيذ تطوير وتنجيل 6 ملاعب فى 6 مراكز للشباب بكوم أمبو، من خلال التواصل مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف النائب أحمد سعد درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التطوير يضم مراكز الشباب المقرر تنجيل ملاعبها، وهى الملعب الكبير بمركز شباب الشبيكة والملعب الصغير بمركز شباب جعفر الصادق، والملعب الكبير بمركز شباب الكاجوج، والملعب الصغير بمركز شباب حجازة، والملعب الكبير بمركز شباب الرغامة والملعب الكبير بمركز شباب فارس، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى تنفيذ التطوير فى هذه الملاعب فى القريب العاجل.

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