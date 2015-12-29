بالصور.. محافظ الغربية: النظافة والصحة والتعليم أهم أولوياتى

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن النظافة والصحة والتعليم، ومحاربة الفساد أهم أولوياته فى العمل، مشيرا إلى أن المواطن فى محافظة الغربية سوف يشعر بتحسن كبير وملموس فى مجال النظافة العامة والتجميل مع تنفيذ منظومة جديدة للنظافة والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ خلال لقائه برؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة، بحضور اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه سوف يعمل على السرعة فى الأداء وتوفير الجهد والوقت المبذول فى جمع ونقل القمامة وإنشاء نقاط ترحيل فرعية وسيطة فى أماكن مناسبة تعمل على نقل القمامة أول بأول وعدم حدوث تراكم فى بعض الأماكن.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بمراجعة شوارع المدن وإصلاح وترميم الحفر والمطبات بالشوارع ومراجعه أعمدة الإنارة ودهانها بلون موحد ودهان البلدورات وإصلاح بلاط الأرصفة، لتكون صالحة لسير المشاة عليها وإزالة الأتربة من الشوارع ومراجعة شبكة بالوعات تصريف الأمطار والتأكد من صلاحياتها.

كما طلب المحافظ سرعة إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية والإعلانات المخالفة والمشوهة للمنظر الجمالى للمدن وإعادة تطوير ودهان أحواض الزهور بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بالمدن.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ منظومة النظافة العامة يوميا وأول بأول لتلافى أى مخالفات أو سلبيات فورا، كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة بضرورة تواصل كل مسئول خدمى مع المواطنين وفتح مكاتبه للمواطنين والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وحسن التعامل معهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم.



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