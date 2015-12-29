28 ألفا و600 طن بضائع تغادر ميناء الأدبية

وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

وصول 394 راكبا و245 شاحنة لميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لمغادرة السفينة بروكوبيس ك وعلى متنها 22 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينة اوشن وينر وعلى متنها 6600 طن يوريا متجهة إلى إسطنبول.>قال عبد الرحيم مصطفى: إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة راما جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 298 راكبا و19 سيارة و19 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و8 سيارات و10 ركاب، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 149 راكبا و22 سيارة و9 شاحنات والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 83 شاحنة و6 ركاب.

على جانب آخر، شهد ميناء سفاجا بالأمس، استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 95 شاحنة و18 سيارة و80 راكبا والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 70 شاحنة و6 ركاب، كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 516 راكبا و23 سيارة و19 شاحنة.

وصول 1321 راكبا منهم 180 معتمرا لميناء نويبع

> يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 944 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باص عمرة و9 شاحنات و2 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 377 راكبا و64 سيارة تصدير و8 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 257 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة و1 سيارة و1 شاحنة والسفينة بريدج وعلى متنها 44 شاحنة.