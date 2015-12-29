إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة الشروق للتغلب على انقطاع الكهرباء مع حدوث أمطار

ذكرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنها تعمل حاليًا على إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة الشروق بقطاع المدن الجديدة، حيث لوحظ مؤخرًا زيادة حالات انقطاع الكهرباء مع حدوث أمطار أو شبورة كثيفة، وذلك بسبب تقادم بعض سكاكين الأكشاك، خاصة وأنه كان قد تم تنفيذ شبكة كهرباء الشروق عام 2000 قبل إنشاء المباني وذلك لحساب جهاز مدينة الشروق.

وأفادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن الشركة، في بيان اليوم، بأنه يتم الآن استبدال حوالي 60 سكينة عالية الجودة في مناطق المباني المختلفة، وقد تم زيادة فرق الصيانة لتقليل فترات الانقطاع أثناء عمليات الاستبدال، ومن المنتظر الانتهاء من عمليات التأهيل لشبكة كهرباء الشروق خلال اسبوعين من الآن ليتحقق الاستقرار التام للتغذية الكهربائية بمدينة الشروق.

ا ش ا