حريق بمخزن مدرسة كفر الدوار البلد الابتدائية بالبحيرة دون حدوث إصابات

شب منذ قليل، حريق فى مخزن بمدرسة كفر الدوار البلد الابتدائية بالبحيرة، ما نتيجة ماس كهربائى، ما أدى إى احتراق بعض الكتب القديمة ولعب الأطفال.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وحيث تبين نشوب الحريق بمخزن للكتب القديمة ولعب الأطفال داخل المدرسة المشار إليها، وتمت السيطرة عليه وإخماده، دون إصابات.

وبسؤال محمود مبروك إبراهيم، عامل بالمدرسة، ومقيم بندر كفر الدوار، أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى داخل المخزن، وأضاف أن بعض الكتب القديمة ولعب الأطفال احترقت، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، تم تحرير المحضر رقم 6608/2015 إدارى القسم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.