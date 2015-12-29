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وزير خارجية إيران: يجب على جميع القبائل فى العراق الحفاظ على الوحدة

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وزير خارجية إيران: يجب على جميع القبائل فى العراق الحفاظ على الوحدة وزير خارجية إيران: يجب على جميع القبائل فى العراق الحفاظ على الوحدة

> قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إنه يجب على جميع القبائل والمجموعات العرقية فى العراق الحفاظ على الوحدة فى معركتها ضد التطرف .

وأكد ظريف - خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى الإسلامى فى العراق عمار الحكيم فى طهران ، حسبما نقلت قناة "برس تى في" الإيرانية اليوم الثلاثاء - على أهمية تعزيز الوحدة بين العراقيين خاصة عقب الانتصارات الأخيرة التى حققتها قوات الجيش العراقى بمشاركة قوات المقاومة الشعبية ضد عناصر تنظيم "داعش".

وحث ظريف المسئولين الإيرانيين والعراقيين على عقد مشاورات منتظمة حول جميع التطورات الإقليمية والدولية فى محاولة للمساعدة فى استعادة السلام والاستقرار فى المنطقة.

بدوره ، قال الحكيم إن الآلاف من المقاتلين السنة يشاركون فى تحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم "داعش" وهو ما سيعمل على الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد.
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