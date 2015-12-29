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الكويت تقرر المشاركة بقوات برية فى الحرب ضد الحوثيين باليمن

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الكويت تقرر المشاركة بقوات برية فى الحرب ضد الحوثيين باليمن الكويت تقرر المشاركة بقوات برية فى الحرب ضد الحوثيين باليمن

>ذكرت صحيفة كويتية الثلاثاء أن الكويت قررت إرسال قوات برية إلى للمشاركة فى الحرب فى اليمن.

وكانت مشاركة الكويت فى عمليات التحالف العربى فى اليمن تقتصر حتى الآن على سلاح الجو.

وقالت صحيفة القبس نقلا عن "مصدر مطلع" إن "الكويت قررت مشاركة القوات البرية ممثلة فى كتيبة المدفعية فى عمليات ضرب مواقع العدوان الحوثى على المملكة العربية السعودية".

وصرح المصدر إن "مجلس الوزراء بارك فى إجتماعه أمس الاثنين المشاركة فى الدفاع عن أراضى المملكة باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن كل دولة عضو فى مجلس التعاون".

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