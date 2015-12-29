عضو كنيست عربى: إسرائيل لن تدعم إقامة دولة فلسطينية

ذكر عضو الكنيست أحمد الطيبى من القائمة المشتركة، أنه أبلغ اللجنة البرلمانية الأردنية حول فلسطين، أن إسرائيل لا تدعم إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الطيبى لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن وزراء الحكومة الفلسطينية يدعمون حل الدولتين، بينما لا يؤيد أى وزير فى الحكومة الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية، وأضاف أن فرص التوصل لاتفاق بين البلدين مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقترب من الصفر.

وذكرت الصحيفة أن الطيبى عاد من زيارة للأردن استغرقت ثلاثة أيام أمس الأول " الأحد" حيث كان أول عضو كنيست عربى يتم دعوته إلى زيارة رسمية لمجلس النواب الأردنى.

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