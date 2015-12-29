السيطرة على حريق شب بمخازن الأدوية بمدينة زوارة الليبية

> تمكن رجال الدفاع المدنى الليبى من السيطرة على حريق شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمخازن الأدوية بمدينة زوارة "160 كيلومترا تقريبا غرب العاصمة طرابلس".

وذكر مصدر محلى بالمدينة اليوم أن حريقا شب اليوم، بمخازن الأدوية بمدينة زوارة، لافتا إلى أن رجال الدفاع المدنى سيطروا على الحريق الذى لم يسفر عن أية خسائر بشرية، وأضاف أن هناك أضرارا مادية فقط .

وأشاد المصدر برجال الدفاع المدنى الذين انتقلوا على الفور إلى مكان الحريق فور إبلاغهم وتمكنوا من عدم انتشار الحريق بمخازن الأدوية، مضيفا أن أسباب الحريق لم تتضح حتى الآن، وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث .

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