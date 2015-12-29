الأمن العام يضبط 63 قطعة سلاح و189 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى .

تمكنت الحملات الأمنية، من ضبط 63 قطعة سلاح نارى من بينهما 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و135 قطعة سلاح أبيض، وضبط 189 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، ومتهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و51 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 20820 حكم قضائى متنوع، وإعادة 39 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 405 دراجة بخارية مخالفة.

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