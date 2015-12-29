النيابة تستدعى شريك إكرامى الصباغ فى مشاريع الساحل الشمالى لسماع أقواله

أمرت النيابة العامة، باستدعاء شريك إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، والمتهم بالنصب على المواطنين، لسماع أقواله حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة أن تخصيص المشاريع الاستثمارية بالساحل الشمالى تم باسم شريك إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شىء، وأن المشاريع مجرد سراب وليست حقيقة على أرض الواقع.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى ، امر بتجديد حبس إكرامى الصباغ، رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا.