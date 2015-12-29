ديلى تليجراف: الريال السعودى فى خطر بعد التراجع الشديد لأسعار النفط

اهتمت صحيفة ديلى تليجراف بإعلان تسجيل الميزانية السعودية انخفاضا قياسيا خلال عام 2015، بسبب التراجع الحاد فى أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة تحذير خالد السويلم، مدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد العربى السعودى، من أن الرياض قد تضطر إلى التخلى عن ربط الريال بالدولار مع الانخفاض الشديد الذى تشهده أسعار النفط.

وقال السويلم فى تصريحات للتليجراف "إن عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة ستكون درامية"، مضيفا أنه مع تواصل انخفاض الاحتياطى الأجنبى "لن يكون هناك بد من ذلك"، على حد قوله.

وتأتى التحذيرات فى الوقت الذى أعلنت وزارة المالية السعودية بلوغ العجز نحو 98 مليار دولار وهو الأكبر فى تاريخ المملكة.

وانتقد السويلم، الخبير بمعهد كينيدى بجامعة هارفارد، الاستراتيجية التى تتبعها السعودية بإغراق الأسواق بالنفط بأسعار منخفضة مقارنة بمنافسيها، مشددا أنها لن تحقق النتائج التى يرجوها المتفائلون، الذين يأملون فى تكرار سيناريو الثمانينيات من القرن الماضى، حين اتبعت الرياض الاستراتيجية نفسها حتى امتلكت زمام الأسواق وبدأت الأسعار فى التعافى.

وأضاف أن السعودية تدفع ثمن عدم إنشاء صناديق سيادية ملائمة، وهى الصناديق المسئولة عن إدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات على غرار ما حدث فى النرويج والإمارات.

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