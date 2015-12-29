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أخصائية نفسية: اشغل طفلك بالأنشطة ليبتعد عن ممارسة العادة السرية فى الأماكن العامة

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أخصائية نفسية: اشغل طفلك بالأنشطة ليبتعد عن ممارسة العادة السرية فى الأماكن العامة أخصائية نفسية: اشغل طفلك بالأنشطة ليبتعد عن ممارسة العادة السرية فى الأماكن العامة
يمارس العديد من الأطفال العادة السرية من خلال العبث بأعضائهم التناسلية فى سرية تامة بعيدًا عن أعين الناس، إلا أنهم فى نفس الوقت لا يعرفون الفرق بين الأماكن الخاصة والعامة، لذلك قد يلاحظ الأهل قيام الطفل بممارسة هذه العادة فى الأماكن العامة وسط الناس وهو ما يضعهم فى إحراج كبير.

وتوضح الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال كيفية التصرف فى هذه الأوقات الحرجة، وتقول: "التحدث مع الطفل وتعلميه أن لمس أعضائه التناسلية وغيرها من العادات الأخرى لا يليق القيام بها فى الأماكن العامة، ثم اشرح له بدون عقاب أو صوت عال أنه لابد من الإقلاع عن تلك العادة تمامًا فى كل الأماكن سرًا أو علنًا، مع اقتراح بدائل عليه يستخدم فيها يده كلما شعر بأنه يحتاج إلى هذه العادة مثل قيامه بأنشطة رياضية وترفيهية كثيرة طوال يومه".

وتضيف: "على الأهل إعطاء معلومات كافية عن طفلهم لإدارة الحضانة التى تترك فيها الطفل فترات النهار حتى يقوم المشرفون فيها بمساعدتك ليتخلص طفلك من هذه العادة".

وقبل رسم طريقة التعامل مع طفلك على الأبوين الاتفاق سويًا على الطريقة التى يتم بها التعامل مع الطفل ليتخلص من هذه العادة حتى لا تحدث حالة من الجدل بينهما تؤثر على تقبل الطفل للنصائح التى يقدمانها له.

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مصر 365