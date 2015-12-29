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عامل يتهم 5أشخاص بإشعال النيران بمنزله بطما في سوهاج

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عامل يتهم 5أشخاص بإشعال النيران بمنزله بطما في سوهاج عامل يتهم 5أشخاص بإشعال النيران بمنزله بطما في سوهاج

أرشيفية

اتهم عامل، 5 أشخاص بإشعال النيران بمنزله بقرية الهيشة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد جلال أبوسحلي مأمور مركز شرطة طما، بنشوب حريق بمنزل وتم السيطرة عليه بمعرفى قوات الحماية المدنية.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل أحمد. ع . س . ح 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مكون من ‏طابق واحد ومبنى بالطوب الأبيض والطين ومسقوف بالبوص وجذوع النخيل لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد  وانحصرت التلفيات فـى نفوق ” 3″ رأس غنم.

بسؤال مالك المنزل أتهم  5 أشخاص من بينهم سيدتين يقيمون بذات الناحية بإشعال النيران بالمنزل وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهم على الجيرة

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية‏، تم أخطار الإدارة البيطرية بطما للانتقال واتخاذ اللازم، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالثة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط باقى المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5804 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

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