نظام غذائى لوزن فوق الـ80 يخلصك من 2 كيلو أسبوعيًا

الوزن الزائد والتخلص منه وبروز بعض الأماكن بالجسم من أهم الأشياء التى تتسبب فى الإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق وعدم الرضا عن النفس، والرغبة فى القضاء والتخلص من هذه المشكلة التى ربما تكون مزمنة.

وتختلف مشكلة زيادة الوزن من شخص لأخر حسب نسبة العضل والدهون والسوائل المختزنة أى حسب طبيعة الجسم، ولكن مما لا شك فيه أن الالتزام بنظام غذائى متزن السعرات الحرارية وممارسة الرياضة هو الأساس فى القضاء على الوزن الزائد، وهذا ما أكدته الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، نظاما غذائيا لرغبى الرشاقة الذين تزيد أوزانهم على الـ80 كيلو، ويتمثل هذا النظام فى الآتى:

1- وجبة الإفطار: يمكنك تناول نصف رغيف من الخبز البلدى أو 2 شريحة توست + بيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن الأبيض قليل الدسم أو 3 ملاعق من الفول بالزيت الحار.

2- وجبة الغداء: طبق كبير من السلطة الخضراء أو خضار مسلوق + قطعة من اللحم أو ربع دجاجة أو سمكة متوسطة الحجم.

3- وجبة العشاء: 3 ثمرات من الفواكه كالتفاح أو البرتقال أو الجريب فروت + علبة من الزبادى.

>تقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لضمان نجاح هذا النظام فى التخلص من 2 كيلو أسبوعيًا وهو:

1- تناول أكثر من 3 لترات ماء على مدار اليوم.

>2- لا تزيد على تناول ملعقتين سكر يوميًا عند تحلية المشروبات.

>3- ممارسة الرياضة 3 أيام أسبوعيًا.

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