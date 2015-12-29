6حفلات في انتظارك بدار الأوبرا احتفالًا بـ 2016

احتفالاً بالعام الميلادى الجديد، قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية إقامة 6حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ليلة استقبال عام 2016.

تقول رئيسة الأوبرا، إن عمل المسارح مساء الخميس 31 ديسمبر يرسم صورة مشرقة للفنون المصرية ويعكس حالة متفردة من الحراك الثقافي في البلاد، خاصة أن العروض المقدمة خلال هذه الليلة تتنوع بين مختلف ألوان الفنون الجادة التى تختص بها دار الأوبرا ويتذوقها الجمهور بكل فئاته.

وأشارت، فى ليلة وداع 2015 واستقبال العام الجديد يشهد المسرح الكبير فى الثامنة مساء حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الإيطالي مارشيللو موتاديللى ومشاركة السوبرانو البيلاروسية فيرونيكا جرويس، ويعاد هذا الحفل فى اليوم التالى بمسرح سيد درويش” اوبرا الاسكندرية “، ويقدم عازف الترومبيت محمد حلمى وفرقته حفلين على المسرح الصغير فى الثالثة ظهراً والسادسة مساء ويتضمان مجموعة من اشهر الاعمال العالمية التى تحتفل بالكريسماس والعام الجديد .

وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض حلم البصاصين تصميم واخراج مناضل عنتر ، ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية احدى حفلات سلسلة كلثوميات التى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتحييها كل من رحاب مطاوع وحسناء بنخبة من اشهر اعمال ام كلثوم ، وتتواصل العروض على مسرح اوبرا الاسكندرية حيث يستمتع جمهور مدينة الثغر بامسية من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتتضمن باقة مختارة من اشهر اعمال الطرب .

وأكدت رئيسة الأوبرا ان شباك حجز تذاكر حفلات العام الجديد يشهد اقبالاً جماهيريًا كبيرًا من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذي يحرصون دائماً على استقبال العام الجديد فى دار الاوبرا التى تعد احد قلاع الفنون والثقافة فى مصر .