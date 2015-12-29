الكويت تقرر المشاركة بقوات برية في الحرب ضد الحوثيين باليمن

>ذكرت صحيفة كويتية الثلاثاء أن الكويت قررت إرسال قوات برية إلى السعودية للمشاركة في الحرب في اليمن.

وكانت مشاركة الكويت في عمليات التحالف العربي في اليمن تقتصر حتى الآن على سلاح الجو.

وقالت صحيفة القبس نقلا عن "مصدر مطلع" إن "الكويت قررت مشاركة القوات البرية ممثلة في كتيبة المدفعية في عمليات ضرب مواقع العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية".

وصرح المصدر إن "مجلس الوزراء بارك في إجتماعه أمس الإثنين المشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن كل دولة عضو في مجلس التعاون".