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أمير قطر السابق يجرى عملية جراحية فى سويسرا بعد كسر بساقه

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أمير قطر السابق يجرى عملية جراحية فى سويسرا بعد كسر بساقه أمير قطر السابق يجرى عملية جراحية فى سويسرا بعد كسر بساقه
أعلنت السلطات القطرية أن حاكم البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى سافر إلى سويسرا جوا نهاية الأسبوع الماضى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الساق.

وقال مكتب الاتصال الحكومى فى قطر فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء أن الشيخ حمد تعرض لـ"كسر فى ساقه بينما كان فى عطلة"، ونقل جوا إلى زيورخ يوم السبت لتلقى العلاج. وجاء البيان ردا على استفسار من الأسوشيتد برس.

وأضاف المكتب أن الشيخ البالغ من العمر 63 عاما خضع لعملية جراحية ناجحة، وإنه فى زيورخ "يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعى".ورفضت الإفصاح عن كيفية حدوث الكسر فى الساق.

ويعتقد أن الشيخ حمد فى حالة صحية سيئة لسنوات. وحكم قطر الغنية بالنفط والغاز منذ عام 1995 وحتى تسليم السلطة لأبنه الشيخ تميم فى عام 2013.
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مصر 365

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