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بطل «الدكتاتور» يتبرع بمليون دولار لسوريا

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بطل «الدكتاتور» يتبرع بمليون دولار لسوريا بطل «الدكتاتور» يتبرع بمليون دولار لسوريا

بطل «الدكتاتور»

تبرع النجم الأميركي ساشا بارون كوهين وزوجته الممثلة آيلا فيشر بمبلغ مليون دولار لمنظمة انقذوا الأطفال ولجنة الانقاذ الدولية دعما لضحايا الصراع في سوريا.

وكانت منظمة انقذوا الأطفال اعلنت أن نصف المبلغ سيخصص لبرنامج تطعيم أكثر من ربع مليون طفل ضد مرض الحصبة في شمالي سوريا، حسب  سكاي نيوز.

وسيخصص نصف المبلغ الآخر لدعم الأسر مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال داخل سوريا وفي البلدان المجاورة.

وقالت المنظمة إن مبلغ التبرع هذا سيوجه لدعم التعليم والرعاية الصحية وتوفير السكن والصحة العامة.

ولعب كوهين (44 عاما) دور البطولة في أفلام كوميدية مثل “بورات” و”الديكتاتور” فيما تألقت فيشر (39 عاما) في فيلم “اعترافات مدمنة تسوق” والمسلسل الكوميدي “أريستد ديفيلوبمنتس” من إنتاج شبكة “نتفليكس”.

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